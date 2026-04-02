O domínio avassalador do PSG no futebol francês não se mede só em vitórias e títulos. Ele é igualmente expresso em euros, também nos que são gastos em ordenados. E, sem surpresa, há quatro portugueses no top-20 dos futebolistas mais bem pagos do futebol gaulês.

Para se ter uma noção do desequilíbrio financeiro que existe entre o PSG e os restantes clubes que disputam a Ligue 1, os 14 jogadores com os ordenados mais elevados na prova jogam todos no gigante parisiense, de acordo com o jornal L’Équipe.

O Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, lidera a lista e os portugueses Vitinha, João Neves e Nuno Mendes figuram entre as 10 primeiras posições. O top-20 é fechado por outro internacional português do PSG, Gonçalo Ramos.

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Sem surpresa, o PSG é o clube que mais gasta em ordenados na Ligue 1, pagando uma média de 650 mil euros mensais por jogador. O valor é superior em mais do dobro relativamente ao emblema que se segue na lista, o Marselha, com um valor a rondar os 300 mil euros por atleta.

De resto, apenas mais quatro clubes atingem a barreira dos 100 mil euros mensais por futebolista: Mónaco (140 mil euros), Rennes (118 mil euros), Lyon (110 mil euros) e Estrasburgo (100 mil euros).