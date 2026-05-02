A rotação promovida por Luis Enrique não correu bem neste sábado, ao empatar 2-2 com o Lorient. Em casa, no Parque dos Príncipes, nenhum português foi titular pelo PSG.

Ibrahim Mbaye, uma das apostas de Luis Enrique no onze, marcou o primeiro golo do jogo de forma caricata. Doue cruzou para a pequena área, o guardião socou a bola contra Mbaye e o esférico entrou dentro da baliza.

Pablo Pagis, avançado do Lorient, empatou logo aos 12 minutos. Perante o empate, na segunda parte, Luis Enrique promoveu alterações aos 60 minutos. João Neves e Warren Zaire-Emery entraram e logo no minuto seguinte o médio formado no PSG fez o 2-1. Belo remate à entrada da área.

Aos 78 minutos, Tosin empatou de novo o jogo. O Lorient arrancou mesmo um empate e assim o PSG complica as contas para o campeonato - se o Lens vencer o Nice mais tarde, o campeão em título fica com apenas quatro pontos de vantagem.

Gonçalo Ramos estava suspenso por acumulação de amarelos e Vitinha e Nuno Mendes não foram convocados.