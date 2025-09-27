O PSG venceu e continua líder da Liga francesa. No Parc des Princes, os parisienses venceram o Auxerre por 2-0. Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares, Nuno Mendes foi suplente não utilizado e João Neves foi baixa por lesão.

Aos 32 minutos, Vitinha fez um passe açucarado para o golo de Illia Zabarnyi. Três minutos depois, o médio português foi substituído, aparentemente por lesão. No segundo tempo, o PSG dilatou a vantagem para dois golos através da cabeça do ex-São Paulo Lucas Beraldo.

Com este triunfo, o campeão francês mantém-se líder da Liga, com 15 pontos. O Auxerre, por sua vez, é 13.º, com seis pontos.

O Monaco foi surpreendido em casa do Lorient e perdeu por 3-1. Mohamed Bamba inaugurou o marcador para os visitados aos 40 minutos. Pablo Pagis saltou do banco ainda a tempo de bisar (76m e 82m), estabelecendo o 3-0.

Ansu Fati, ex-Barcelona, ainda reduziu nos descontos através de uma grande penalidade (90+8m).

Com este desaire (3-1), o Monaco está no terceiro lugar, com 12 pontos. Já o Lorient está na décima posição, com sete pontos.



