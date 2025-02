O Paris Saint-Germain, sem nenhum português de início, foi vencer por 1-0 ao terreno do Toulouse, este sábado, numa partida da 22.ª jornada do campeonato francês.

Luis Enrique promoveu algumas novidades no onze – Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Ousmane Dembélé e Gonçalo Ramos começaram no banco – mas os parisienses dispuseram das melhores oportunidades. O guarda-redes Guillaume Restes foi um dos principais responsáveis pelo nulo ao intervalo, porém, saiu lesionado aos 43 minutos.

Na segunda parte, aos 52 minutos, Fabián Ruiz marcou na sequência de um pontapé de canto, com um desvio ao segundo poste.

Vitinha foi lançado aos 63 minutos, enquanto Ramos entrou aos 74 e Neves ainda participou no tempo de compensação.

O PSG segue destacado na liderança do campeonato francês, com 56 pontos, mais dez do que o segundo classificado, o Marselha. O Toulouse está no 10.º lugar (27 pontos).