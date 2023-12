Reims é a capital do champanhe. É também terra com história no futebol francês e europeu.

Esta temporada, o Stade Reims parece disposto a escrever mais algumas páginas de qualidade.

Na abertura da 14ª jornada, a equipa orientada pelo belga Will Still bateu o Estrasburgo por 2-1, tendo mandado na partida desde o início.

O marroquino Amir Richardson marcou logo aos dez minutos e o dinamarquês daramy aumentou a vantagem perto do intervalo.

O Estrasburgo bem tentou reagir, mas só conseguiu reduzir a desvantagem perto do final, pelo veterano Kevin Gameiro, de grande penalidade.

O Reims reforçou o quinto lugar, chegando aos 23 pontos (os mesmos do Lille, de Paulo Fonseca, que é quarto) enquanto o Estrasburgo é 14º, apenas com 13.