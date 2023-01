O Rennes, de Xeka, venceu esta segunda-feira na receção ao Nice (2-1), em jogo da 17.ª jornada da Ligue 1.

O médio português foi titular e viu Terrier abrir o marcador ao minuto cinco. Ross Barkley empatou aos 21m para a formação da Côte D’Azur, mas a um minuto dos 90, Bourigeaud fez o 2-1 final para a formação da casa.

Com este resultado, o Rennes segue no quarto lugar da classificação, a dois pontos do Marselha. O Nice é 11.º classificado.