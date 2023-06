Fim de campeonato doloroso para o Lille.



A armada lusa, liderada por Paulo Fonseca, precisava de fazer um resultado igual ao do Rennes para garantir o quarto lugar e confirmar a presença na Liga Europa na próxima temporada. Sem Djaló e André Gomes lesionados, mas José Fonte na equipa inicial, o conjunto do norte de França quebrou a resistência do Troyes, já despromovido, aos 52 minutos com um golo de Diakité.



Porém, um golo de Rony Lopes, aos 72 minutos, impediu a vitória do Lille. À mesma hora, o Rennes derrotou, fora de portas, o Brest (2-1) e destronou o Lille do quarto lugar. O Mónaco, outra equipa que ainda estava na luta pelo quarto posto, foi surpreendido no Principado pelo Clermont (2-1).



O Marselha, que contou com Vitinha e Nuno Tavares a partir dos 65 minutos, perdeu em casa do já condenado AC Ajaccio (1-0). Já o Auxerre desceu à Ligue 2 com uma derrota por 3-1 na receção ao Lens e viu o Nantes, que triunfou na receção ao Anges (1-0), ultrapassá-lo e salvar-se da descida no limite.

Todos os resultados e a classificação final da Ligue 1