O guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois, engrossa a lista de famosos, perdão, donos do Le Mans, que compete na II Liga francesa de futebol.

O internacional belga passa a deter uma posição minoritária no clube através da sua empresa de investimentos, a NxtPlay Capital.

«O Thibaut Courtois traz consigo uma experiência elevada, tanto a nível desportivo como na comunicação», elogiou o presidente do Le Mans, Thierry Gomez.

Também esta quinta-feira, o grupo de investimento OutField, que já detinha uma participação no clube, tornou-se no acionista maioritário de um emblema que conta com o tenista Novak Djokovic ou as figuras de Fórmula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen, entre outros, como investidores.

O Le Mans segue no quinto lugar da II Liga francesa, a apenas um ponto de distância da zona de subida, e procura regressar, 16 anos depois, à Ligue 1.