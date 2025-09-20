Internacional
França: Tiago Gouveia titular na derrota pesada do Nice
Português não evitou desaire no terreno do Brest
O Nice perdeu este sábado no terreno do Brest, por 4-1, em jogo referente à quinta jornada da liga francesa.
Com um início a alta velocidade, o Brest já estava a ganhar aos nove minutos da partida, com golos de Ludovic Ajorque (6m) e Romain Del Castillo (9m). O Nice reagiu e empatou ao passar da meia hora de jogo, através de Moffi.
Na segunda parte, o Brest continuou à procura da baliza adversária e aumentou a vantagem por duas vezes: primeiro Chotard (70m) e depois Remy Labeau Lascary (76m).
O português Tiago Gouveia, emprestado pelo Benfica, foi titular e acabou por ser substituído aos 63 minutos.
Com este resultado, o Nice está em 11.º lugar, com seis pontos. O Brest somou a primeira vitória e está em 13.º, com quatro.
