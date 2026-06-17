França: treinador do Stade Brest morre aos 58 anos
Éric Roy faleceu vítima de um cancro no pâncreas
Éric Roy faleceu vítima de um cancro no pâncreas
Éric Roy, treinador do Stade Brest, morreu esta quarta-feira, vítima de cancro no pâncreas. O treinador tinha 58 anos.
Apesar da doença, contra a qual lutava há cerca de três anos e meio, o treinador levou o Stade de Brest a uma qualificação histórica para a Liga dos Campeões na temporada 2023/24.
A notícia foi avançada pela própria família, através de uma publicação na rede social Instagram.
«É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do nosso pai e marido, Éric Roy. Há três anos e meio que luta contra um cancro no pâncreas. Durante todo este tempo, continuou a viver com uma força que nos impressiona, movido pelo amor da família, pelo futebol, pelo seu trabalho e por uma paixão que nunca o abandonou», pode ler-se.
Esta temporada, Éric Roy levou o Stade Brest ao 12.º lugar da Ligue 1, com 39 pontos, e deixa um enorme legado no emblema francês.