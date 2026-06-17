Éric Roy, treinador do Stade Brest, morreu esta quarta-feira, vítima de cancro no pâncreas. O treinador tinha 58 anos.

Apesar da doença, contra a qual lutava há cerca de três anos e meio, o treinador levou o Stade de Brest a uma qualificação histórica para a Liga dos Campeões na temporada 2023/24.

A notícia foi avançada pela própria família, através de uma publicação na rede social Instagram.

«É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do nosso pai e marido, Éric Roy. Há três anos e meio que luta contra um cancro no pâncreas. Durante todo este tempo, continuou a viver com uma força que nos impressiona, movido pelo amor da família, pelo futebol, pelo seu trabalho e por uma paixão que nunca o abandonou», pode ler-se.

Esta temporada, Éric Roy levou o Stade Brest ao 12.º lugar da Ligue 1, com 39 pontos, e deixa um enorme legado no emblema francês.