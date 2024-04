O Mónaco recebeu e venceu o Rennes por 1-0, este domingo, em jogo da 28.ª jornada da primeira liga francesa.

O único golo do jogo foi apontado aos 25 minutos da primeira parte, pelo médio franco-argelino Maghnes Akliouche, assistido por Ismail Jakobs.

O jogo ficou ainda marcado por duas expulsões, ambas na segunda parte. A primeira foi logo a abrir, aos 46 minutos, com Martin Terrier a ver o cartão vermelho direto, deixando o Rennes a jogar com dez. O Mónaco ficou também reduzido a dez ao minuto 64, com a expulsão de Thilo Kehrer, por acumulação de amarelos, aos 64 minutos.

Na classificação, o Mónaco mantém o 3.º lugar, agora com 52 pontos, a um do Brest, que tem 53 e já tinha ganho este domingo, assim como o Montpellier, num dia que teve empates sem golos no Toulouse-Estrasburgo e no Stade de Reims-Nice.

O Rennes é 9.º classificado, com 39 pontos. O líder é o Paris Saint-Germain, com 63 pontos.

Ainda este domingo, a jornada encerra com o Nantes-Lyon (19h45).