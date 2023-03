O Marselha foi a Rennes ganhar por 1-0 no fecho da 26.ª jornada da Ligue 1 e reforçou o segundo lugar, aproveitando o empate do Mónaco com o Troyes.



Com Nuno Tavares em campo todo o encontro, o conjunto de Igor Tudor chegou ao golo do triunfo ao minuto 57 por intermédio de Kolasinac.



Vitinha, ex-Sporting de Braga, apenas entrou na equipa do Marselha a cinco minutos do final.



O Marselha é segundo classificado com 55 pontos, a oito do líder PSG. Por sua vez, o Rennes é quinto com 46 pontos.



Classificação da Ligue 1