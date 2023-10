Ao terceiro jogo, Gennaro Gattuso alcançou o primeiro triunfo ao comando do Marselha.



Com Vitinha a jogar os 11 minutos finais, o conjunto do sul de França recebeu e venceu o Le Havre por 3-0, numa partida da oitava jornada da Ligue 1.



O Marselha teve uma primeira parte de sonho e conseguiu construir uma vantagem de dois golos num ápice. Sangante teve a infelicidade de fazer um autogolo aos 18 minutos e volvidos três minutos, Aubameyang, com toda a classe do mundo, fez o 2-0.



O Le Havre ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Ndiaye aos 40 minutos e o Marselha aproveitou para fazer o 3-0 final por Sarr. O conjunto de Gattuso subiu ao 8.º lugar com 12 pontos enquanto o Le Havre é 13.º classificado.



Classificação da Ligue 1