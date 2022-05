Pela quarta vez esta época, um árbitro português vai apitar um jogo da Ligue 1. Vítor Ferreira vai dirigir o embate entre o Reims e o Lens, da 36.ª jornada da Ligue 1.



Esta é a segunda vez na temporada em que um jogo do Lens terá arbitragem lusa depois de Luís Godinho ter apitado o encontro diante do Bordéus.



O jogo está marcado para as 14h00 do próximo domingo.



Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em abril do ano passado, um intercâmbio de árbitros com a congénere francesa de forma a estimular a «formação e aquisição de experiência internacional».