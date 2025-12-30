Do computador para a vida real. Após uma carreira bem sucedida como futebolista, em clubes como Arsenal ou Manchester City, Gaël Clichy pode agora cumprir outro sonho - o de ser treinador.

Especificamente numa divisão inferior, explicou o técnico nesta segunda-feira. Apresentado em conferência de imprensa pelo Caen, clube detido por Kylian Mbappé, Clichy explicou a influência que o videojogo Football Manager teve na sua decisão.

«Gostava de vos contar uma pequena história. Vocês conhecem o jogo Football Manager? Eu jogo desde miúdo com a minha mulher, estou com ela há 23 anos. No início da temporada eu escolhia sempre pequenos clubes da terceira ou segunda divisão e fazia-os subir. E todas as vezes ela perguntava-me porquê. 'Vamos escolher as melhores equipas e ganhar a Champions'. Eu dizia que não, porque isto era algo que me animava. 'Será que um dia serei capaz de recriar isto?' Isso foi há mais de 20 anos», recordou Clichy.

«Hoje, em 2025, é muito complicado ser o novo Guy Roux [histórico treinador do Auxerre]. O futebol evolui muito rapidamente. Todos os anos, surgem novas ideias, novos treinadores. É preciso estar a par das novidades. Mas, mesmo assim, é algo que sempre me motivou. Por isso, sei que este período, esta transição, pode, de certa forma, validar a minha necessidade de preenche essa caixa», acrescentou.

Clichy assume o primeiro desafio como treinador principal após uma experiência como adjunto de Thierry Henry na seleção sub-21 francesa.

O Caen, afundado na terceira divisão francesa juntamente com clubes como o Sochaux ou Valenciennes, está em décimo lugar na tabela. O internacional francês Yann M'Vila é a sua figura de proa.