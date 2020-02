Nico Gaitán foi apresentado no Lille e revelou que um dos três portugueses do plantel foi fundamental para assinar pelo emblema francês.

«Estou muito agradecido, tive várias ofertas as quais fui avaliando no tempo em que estive sem clube», disse o antigo jogador do Benfica.

«O José Fonte foi uma peça muito importante para eu vir para o Lille, foi importante para eu tomar a última decisão, pois falou-me do clube, do projeto do clube, das instalações», acrescentou o argentino.

No clube, há ainda outros dois portugueses, Renato Sanches e Xeka, mas foi o cental que se tornou decisivo para que o esquerdino chegasse à Ligue 1.

«Sei o profissional que o Fonte é e, por isso, a minha decisão foi vir para o Lille», concluiu.