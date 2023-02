Soaram os alarmes em Paris. Mbappé e Sergio Ramos saíram lesionados no decorrer da visita do PSG a Montpellier e assustaram os adeptos do emblema parisiense que defronta o Bayern Munique dentro de 12 dias, nos oitavos de final da Champions.



No final do encontro, o treinador do campeão francês fez o ponto de situação sobre os problemas físicos dos dois futebolistas.



«O Ramos tem um problema no adutor. Penso que não é grave, mas com a sequência de jogos, ele quis sair. O Mbappé levou um pancada por baixo do joelho. Contusão ou hematoma? Ainda não sabemos. Não me pareceu nada de muito sério. Acho que não há grandes motivos de preocupação», disse Galtier, citado pelo L'Équipe.



Tanto Ramos como Mbappé foram substituídos ainda na primeira parte da partida entre o Montpellier e o PSG. O prodígio francês viveu uma noite infeliz: falhou dois penáltis consecutivos.

