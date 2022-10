Christophe Galtier referiu no final da vitória (1-0) do PSG sobre o Marselha, no clássico do futebol francês, que ainda não é conhecido o tempo de ausência de Danilo, na sequência da lesão sofrida este domingo.

«Danilo sentiu uma dor forte no tendão. A duração da sua ausência ainda não é conhecida», referiu o treinador.

«A mudança de sistema não está relacionada com a ausência de um ou outro jogador. Eu queria ter mais atletas dentro do jogo e queria criar condições para deixar os três avançados nas suas melhores posições. Fiquei satisfeito com os primeiros 25 minutos. Quando tocámos a bola com velocidade, criámos chances. Os jogadores interpretaram isso muito rapidamente.»