O treinador do PSG, Christophe Galtier, admitiu que conversou com Neymar por este ter ido jogar póquer e comer fast-food depois da derrota contra o Bayern Munique, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



A imagem do internacional brasileiro surgiu depois do seu companheiro, Mbappé, ter pedido que todos comessem e dormissem bem para dar a volta à eliminatória, na Baviera.



«Falei com o Neymar e disse-lhe o que pensava. Ele tem o direito de jogar póquer e disse-lhe o que pensava da fotografia no ponto de recolha da cadeia de fast-food. Mas isso é entre mim e o Neymar. Não acho que a fotografia tenha qualquer relação com o que o Mbappé disse», disse, em conferência de imprensa, sem adiantar se o jogador irá ser castigado.



«Pensam que gostei de ver a produção da equipa durante 60 minutos contra o Bayern? Se sim, estão a faltar-me ao respeito. Não fiquei contente com o que vi contra o Bayern, mas os meus jogadores não têm culpa. Havia um plano de jogo em função dos jogadores que estavam disponíveis», concluiu.



O PSG perdeu os últimos três jogos e este domingo tem compromisso agendado com o Lille, de Fonte, Djaló e Fonseca.