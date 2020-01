O Mónaco foi eliminado nos oitavos de final da Taça de França.

Com Gelson Martins e Adrien Silva no onze, a equipa do principado caiu em casa face ao Saint-Étienne por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado pelo gabonês Denis Bouanga, aos 24 minutos.

OUTROS RESULTADOS DA TAÇA DE FRANÇA

Também esta terça-feira, Jhonder Cádiz, avançado venezuelano emprestado pelo Benfica, contribuiu com um golo para a vitória do Dijon na visita ao terreno do modesto Limonest, num jogo que terminou com o triunfo do primodivisionário por 2-1.