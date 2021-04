Gelson Martins é a principal ausência nos convocados do Mónaco para o jogo em casa do Angers, este domingo.



Segundo a France Football e o jornal L'Équipe, o internacional português está infetado com Covid-19. Apesar de não confirmar a identidade do futebolista, o emblema do Principado informou que um atleta testou positivo ao novo coronavírus na última ronda de testes feita.



«Após os últimos testes realizados foi detetado um caso positivo de Covid-19 no grupo de trabalho. O jogador em causa está bem e o seu estado de saúde não é motivo de preocupação. Todas as medidas necessárias foram tomadas e o jogador está isolado e a ser monitorizado pelo nosso departamento médico em conjunto com as autoridades locais», lê-se na nota divulgada pelo clube no site oficial.



O Angers-Mónaco joga-se este domingo, às 16h00.



A lista de convocados do Mónaco:



Guarda-redes: Lecomte e Mannone;



Defesas: Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Caio Henrique, Disasi, Maripán e Sidibé;



Médios: Fàbregas, Florentino, Fofana, Golovin e Tchouameni;



Avançados: Ben Yedder, Geubbels, Jovetić, Pellegri e Volland.