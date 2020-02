Gelson Martins foi suspenso preventivamente pelo órgão disciplinar da Ligue 1, devido ao incidente com o árbitro do jogo com o Nîmes, no decorrer do encontro.

O internacional português ainda vai conhecer a duração exata da suspensão, após ter empurrado o juiz da partida, Mikael Lesage, duas vezes.

O comité disciplinar impôs, assim, a suspensão preventiva nesta quinta-feira e aguarda agora uma fase de instrução.

Companheiro de equipa de Gelson, Tiémoué Bakayoko foi expulso no mesmo encontro e foi sancionado com três jogos de castigo, um deles com pena suspensa.