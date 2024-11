Gérard Lopez, antigo presidente do Lille (2017-2020), foi condenado a dez meses de prisão com pena suspensa e o pagamento de uma multa de 45.000 euros.



Segundo o jornal L'Équipe, o acionista maioritário do Boavista e proprietário do Bordéus responde por cumplicidade no exercício ilegal da profissão de um agente desportivo sem licença válida, e por não ter declarado a contratação de um colaborador, Karim Saada, antigo olheiro do Lille que trabalha atualmente para o Bordéus.

De acordo com a mesma fonte, o funcionário em questão, Karim Saada, foi contratado em 2017, mas apenas foi regularizado como funcionário do clube a 26 de março de 2018. Saada foi também condenado a 10 meses de prisão suspensa e a uma multa de 5.000 euros por exercício ilegal da profissão de agente desportivo sem licença válida.



O montante de 34 mil euros que tinha recebido do Lille, que o encarregou na altura de manter relações entre um agente e o presidente Gerard López, foi confiscado pela justiça e não lhe será devolvido.

Gérard Lopez dispõe agora de um prazo de dez dias para recorrer da decisão do tribunal de Lille.