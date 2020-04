A polémica entre Benzema e Giroud ganhou uma nova sequela: o avançado do Chelsea respondeu ao compatriota do Real Madrid e fez uma alusão ao Mundial de 2018, em que Benzema não participou.



«Sou um kart? Sou mais um kart campeão do mundo», respondeu Giroud.



O verniz estalou quando Benzema, numa entrevista, quando lhe foi pedido para estabelecer uma comparação entre si e Giroud, disse que não se poderia comparar um carro da Fórmula 1, ou seja ele, e um kart, em alusão a Giroud.



Benzema não esteve no Mundial de 2018 com a França, nem joga na seleção francesa desde 2015, por ter chantageado Valbuena, tendo sido acusado de cobrar dinheiro para não divulgar um víd