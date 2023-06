Com a retirada de Hugo Lloris, capitão da seleção francesa há vários anos, Didier Deschamps nomeou Mbappé como o novo capitão, o que deixou Antoine Griezmann desiludido. O jogador do Atlético de Madrid assumiu que foi «duro» e que precisou de «um dia e meio ou dois» para aceitar a decisão do selecionador gaulês.



«Foi difícil porque tenho 32 anos. Precisei de um dia e meio ou dois para digerir [a decisão de não ser capitão]. Mas depois, quando estou em campo, estou feliz. Isso é o mais importante. O Kylian é o nosso capitão e estou ao lado dele», referiu, em declarações ao canal TF1.



Já na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra a Grécia, da fase de apuramento para o Euro 2024, o avançado recusou ter ponderado abandonar a seleção por não ter sido escolhido para capitão.



«Adoro o futebol e não houve dúvidas sobre continuar ou não na seleção. Estou completamente ao lado do Kylian. Deixar a seleção? Vão ter de me dispensar», atirou.



Griezmann revelou que estar presente nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, é «um sonho». «Nunca conversei sobre isso com o treinador ou com os dirigentes, mas seria um sonho. (...) Quero ter a experiência de participar num Jogos Olímpicos», confessou.



A seleção francesa, vice-campeã mundial, recebe a Grécia esta segunda-feira, às 19h45.