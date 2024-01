Guti, antigo jogador do Real Madrid, acredita que Mbappé vai rumar ao Estádio Santiago Bernabéu no final da temporada. Em declarações ao programa «El Chiringuito», o ex-internacional espanhol disse que o sonho das duas partes vai ser concretizado.

«É evidente que Kylian Mbappé e o Real Madrid vão ceder.... Estamos a falar do melhor jogador do mundo, que está livre. O seu sonho é vir para o Real Madrid e o clube tem o sonho de que Mbappé jogue no Real Madrid, por isso, no final, ambos vão ter de fazer cedências.»

Nas mesmas declarações recordou ainda as contratações sonantes de Florentino Pérez na era dos «Galácticos».

«Florentino Pérez fê-lo com Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane... e agora é o mesmo com Mbappé. Não há outro. Quem te pode mover todas essas massas de dinheiro fora de campo é Mbappé.»

Mbappé termina contrato com o Paris Saint-Germain no final da época e já é livre para assinar por qualquer clube a «custo zero». Esta temporada, o avançado francês soma 25 golos e três assistências em 24 jogos pelo PSG.