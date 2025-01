Acusado por uma mulher de violação, em março de 2023, Achraf Hakimi, jogador do PSG, comentou o caso no canal de Youtube do influencer Anas Bukhash. «Quando temos sucesso, tornamo-nos num alvo fácil», considerou.

«Quando o assunto chegou à justiça, vimos que era apenas uma tentativa de chantagem contra mim», prosseguiu o internacional tunisino, de 26 anos, que desde então passou a «não confiar em muitas pessoas» que o rodeiam.

«É a primeira vez que falo sobre este assunto publicamente. Desde que aconteceu, há dois anos, não comentei nada sobre ele», admitiu o futebolista, acrescentando que o caso «está nas mãos da justiça».

No vídeo, publicado esta terça-feira, o jogador do PSG diz acreditar que «tudo ficará resolvido em breve», remetendo para o fim do processo explicações mais pormenorizadas sobre a delicada situação.

Há sensivelmente dois anos, uma mulher, de 24 anos, acusou Hakimi de a ter forçado, em casa deste, a atos sexuais não consentidos. À polícia, a jovem contou que conseguiu libertar-se do agressor com um pontapé, pedindo posteriormente ajuda a um amigo.

Por sua vez, o futebolista tunisino, que foi constituído arguido pelo Ministério Público francês, sempre defendeu a tese de tentativa de extorsão por parte da mulher que o acusa de violação.