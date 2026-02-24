Achraf Hakimi vai ser julgado por violação. Sobre o jogador do PSG recai uma acusação apresentada em fevereiro de 2023 por uma jovem.

«Hoje em dia, uma acusação de violação basta para justificar um julgamento, incluindo quando eu a nega e tudo demonstra que é falsa», reagiu o futebolista marroquino numa reação nas redes sociais após ser confirmada a decisão de uma juíza instrutora.

«Isto é tão injusto para os inocentes como para as vítimas sinceras. Espero com calma este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente», acrescentou.

Se for considerado culpado, Hakimi arrisca uma pena máxima de 15 anos.