Internacional
Há 1h e 14min
Hakimi vai ser julgado por violação
Jogador marroquino garante estar inocente das acusações que remontam a fevereiro de 2023
Jogador marroquino garante estar inocente das acusações que remontam a fevereiro de 2023
Achraf Hakimi vai ser julgado por violação. Sobre o jogador do PSG recai uma acusação apresentada em fevereiro de 2023 por uma jovem.
«Hoje em dia, uma acusação de violação basta para justificar um julgamento, incluindo quando eu a nega e tudo demonstra que é falsa», reagiu o futebolista marroquino numa reação nas redes sociais após ser confirmada a decisão de uma juíza instrutora.
«Isto é tão injusto para os inocentes como para as vítimas sinceras. Espero com calma este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente», acrescentou.
Se for considerado culpado, Hakimi arrisca uma pena máxima de 15 anos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS