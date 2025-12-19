Matvey Safonov, guarda-redes russo que foi determinante no Paris Saint-Germain na conquista da Taça Intercontinental diante do Flamengo, vai ficar afastado das balizas entre três e quatro semanas devido a uma lesão na mão esquerda, divulgou o clube francês.

O campeão europeu, tetracampeão francês, vice-campeão mundial e, agora, campeão da Intercontinental explicou que Safonov tem uma fratura na mão esquerda.

Na quarta-feira, o guardião de 26 anos defendeu quatro pontapés no desempate frente ao Flamengo e garantiu a Taça Intercontinental aos parisienses.