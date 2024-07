O Bordéus, um dos mais titulados clubes de França, foi despromovido à National 1, o terceiro escalão do país.

O histórico emblema gaulês continua em queda livre devido a graves problemas financeiros que impedem que cumpra o pressupostos financeiros necessários para competir na próxima época na II Liga.

Em comunicado, o Bordéus informou que vai recorrer da decisão, de forma a conseguir revertê-la e numa altura em que procura fechar um acordo que permita financiar a próxima época. Na mesma nota, o clube francês diz estar em negociações com o Fenway Sports Group, multinacional detentora do Liverpool, para a venda da maioria do capital.