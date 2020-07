Um homem ficou sob custódia policial após confessado a morte de Christopher Aurier, irmão do internacional pela Costa do Marfim Serge Aurier.



Segundo um responsável da polícia, o sujeito compareceu no comissariado central de Toulouse na terça-feira de tarde e confessou ter assassinado o irmão do lateral do Tottenham.



O irmão de Serge Aurier foi atingido a tiro no abdómen, numa zona industrial de Toulouse, e ainda foi transferido para um hospital da cidade, mas acabou por morrer na unidade de cuidados intensivos.

Segunda revela o jornal La Depêche du Midi, Chistopher Aurier foi atingido à saída de uma discoteca e testemunhas relataram que «um diferendo passional» terá estado na origem da situação.

O irmão mais novo de Serge Aurier também jogava futebol, mas a um nível amador, no Toulouse Rodéo, no quinto escalão do futebol francês. Tal como o irmão, também foi formado no Lens, mas nunca atingiu um nível elevado.