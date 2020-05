«Ibrahimovic só odiou três ou quatro companheiros na sua carreira, um deles era Cavani», revela agora Michael Ciani, antigo companheiro do extravagante avançado sueco no Los Angeles Galaxy.

Não era segredo que Ibrahimovic manteve algumas picardias com o internacional uruguaio quando passou pelo Paris Saint-Germain, mas agora Ciani, em declarações à rádio francesa RMC Sport, confirmou que o sueco não tolerava mesmo o companheiro de equipa.

«Se eras próximo de Cavani, o Ibra não gostava. Ou estás com o Ibra ou contra ele. Contou-me que tudo estava a bem com Laurent Blanc no PSG, a única pessoa que não gostava era Cavani. Disse-me que só tinha odiado três ou quatro pessoas na sua carreira…um deles era Cavani», conta ainda o central francês.