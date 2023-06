Igor Tudor vai deixar o comando técnico do Marselha, revelou o próprio, esta quinta-feira, em vésperas da última jornada da Ligue 1.



«Olá a todos. Não falo francês, mas quero agradecer ao presidente e a toda a gente. Foi uma honra trabalhar neste clube, com esta família e com estes adeptos únicos. Cresci muito a nível pessoal. Deixo o clube numa situação melhor do que aquela em que o encontrei. Vou deixar o Marselha por questões privadas e profissionais. Não assinei por nenhum clube nem estou chateado com ninguém», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O croata, de 45 anos, confessou que trabalhar um ano no emblema do sul de França corresponde a «dois ou três» num outro clube e deixou elogios à Liga e ao país.



«Aprecio muito o país, os adeptos e os bons vinhos. A Liga francesa é boa, tem um bom ritmo. Jogámos bom futebol e os adeptos desfrutaram. Devolvemos a cultura de exigência que é necessário num clube importante. Há uma boa base para o futuro e espero que a curto prazo o Marselha consiga conquistar vários troféus», atirou.



O presidente do Marselha, Pablo Longoria, marcou presença na conferência de imprensa e agradeceu a Tudor o trabalho desenvolvido.



«Respeitamos a decisão do Tudor em não continuar esta aventura. Pessoalmente e em nome do clube, quero agradecer-lhe pelo trabalho que desenvolveu. Agradecemos o trabalho duro, a máxima exigência, o rigor e a ambição», referiu.



O Marselha, equipa onde jogam Nuno Tavares e Vitinha, vai terminar a Ligue 1 no terceiro lugar. Tudor, que passou por clubes como Hadjuk Split, PAOK, Galatasaray, Udinese e Hellas Verona, conseguiu 27 vitórias em 47 jogos em França.