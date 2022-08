O paixão pelo desporto pode originar atitudes insólitas, ou no mínimo estranhas, como é o caso dos adeptos do Lyon.

Alguns dos jogadores do clube francês usam chuteiras de cor verde, devido a patrocínio. Mas surgiu agora uma petição para que os atletas deixem de usar essas mesmas chuteiras por remeterem à cor do rival Saint-Étienne.

⛔💚 Lyon Fans Want Players to Stop Wearing Green Boots: https://t.co/QQ8EXhTmv0 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 21, 2022

Esta situação não é novidade no mundo do futebol. Há 15 anos, na Alemanha, os jogadores do Borussia Dortmund foram criticados por calçarem chuteiras azuis, por serem da mesma cor do equipamento do rival Schalke. O mesmo aconteceu com os jogadores do emblema de Gelsenkirchen por usarem calçado de cor amarela.