Malang Sarr, que teve uma passagem discreta pelo FC Porto na temporada 2020/2021, ficou de fora da convocatória do Lens para o jogo com o Metz, da 10.ª jornada da Liga francesa, que se disputa nesta quarta-feira, por ter chegado atrasado à palestra do seu treinador, Pierre Sage.

A informação foi avançada pelo jornal L’Équipe, que especifica que o atraso do defesa francês foi de aproximadamente dois minutos. Ciente do regulamento interno do clube, Sarr terá aceitado a sanção de forma pacífica.

Internacional jovem pela França, o defesa de 26 anos, que pode alinhar como central ou lateral-esquerdo, era, até aqui, totalista no Lens, atual segundo classificado na Liga francesa.

Em 2020, ainda jovem, foi cedido pelo Chelsea ao FC Porto, pelo qual disputou um total de 27 jogos e apontou dois golos, entre a formação principal e a equipa B dos portistas.