O piloto David Henderson declarou-se culpado numa acusação relativa ao acidente de avião que levou à morte do jogador Emiliano Sala, perto de Cardiff, País de Gales, em janeiro de 2019. O homem de 66 anos era acusado de ter estado envolvido na organização de um voo para um passageiro sem autorização, colocando em risco a vida do jogador argentino pela forma imprudente de atuar quanto às condições de voo.

Emiliano Sala faleceu, tal como o piloto David Ibbotson, no canal da Mancha, a 21 de janeiro de 2019, na sequência de um acidente num voo privado quando se dirigia para Cardiff, quando o jogador do Nantes ia formalizar um contrato com o clube galês. O corpo do jogador só foi encontrado duas semanas depois, junto aos destroços do avião, a cerca de 67 metros de profundidade. O corpo do piloto de 59 anos, por seu lado, nunca foi encontrado.

A Subdivisão de Investigações a Acidentes Aéreos (AAIB) tinha informado, no início deste ano, que o avião esteve a perder monóxido de carbono durante o voo e devido a uma manobra final do piloto, para tentar aterrar o avião, este acabou por explodir no ar, antes de cair no mar.

Já em outubro de 2019, quando se realizaram as primeiras audiências, Henderson declarou-se inocente das acusações perante o tribunal e saiu em liberdade sob o pagamento de uma fiança. Na altura, também se supôs que a licença do piloto Ibbotson para conduzir um avião comercial tinha expirado em novembro de 2018.

Entretanto, arranque do julgamento sobre a morte de Sala foi adiado para depois do julgamento de Henderson que está agendado para 14 de fevereiro de 2022.