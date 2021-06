Ethan, irmão de Kylian Mbappé, assinou contrato de formação com o PSG, revelou o clube.



O jovem médio de 14 anos evoluiu na formação do clube gaulês e agora assinou um vínculo válido até 2024. Além de Ethan Mbappé, também Senny Mayulu assinou um contrato com a mesma duração.



Veja como joga o irmão de Kylian Mbappé: