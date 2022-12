O irmão de Kylian Mbappé, Ethan, estreou-se pela equipa principal do PSG na última sexta-feira.



O médio, de apenas 15 anos (!), foi lançado por Galtier ao intervalo para o lugar de Fábian Ruiz na partida de preparação contra o Paris FC, do segundo escalão do futebol gaulês.



O campeão de França venceu a partida por 2-1 com golos de Mukiele e Gharbi.