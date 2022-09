Mathias Pogba, irmão mais velho de Paul Pogba, foi detido nesta quarta-feira por suspeita de extorsão ao jogador da Juventus, segundo noticia a AFP.

Além do irmão do internacional francês, outras três pessoas terão sido detidas por alegadamente terem andado a chantagear Pogba durante semanas.

Todos os suspeitos eram pessoas próximas do médio campeão do mundo, com a imprensa inglesa a noticiar que tratarem-se de amigos de infância, além do irmão de Pogba.