Após a goleada frente ao Lille, Leonardo Jardim admitiu que não sabe se vai continuar no comando técnico do Mónaco em 2020.



«A equipa não ouviu o ruído. Não se deixou afetar. Fizemos um jogo muito bom e intenso. Continuar? Não sei. Ainda não falei com ninguém nem entendo o porquê de todo este ruído. Depois do jogo, cumprimentei Oleg [Petrov] e ele deu-me os parabéns. Agora é altura de descansar. Muitas pessoas tentam deturpar a verdade. Alguns adeptos não estão satisfeitos desde que regressei, isso nunca mudou. São os mesmos que há dois anos festejaram. Não estou preocupado com o meu futuro. Adoro o meu trabalho, acabámos de vencer 5-1. Comigo é fácil de falarem, sou direto. Agora é tempo de estar com a família e amigos e de esquecer o futebol», disse, citado pelo L'Équipe.



Os monegascos lembre-se ocupam o 7.º lugar a três pontos da quarta posição, a primeira que dá acesso às competições europeias.



Recorde o resumo da goleada do Mónaco contra o Lille no vídeo associado.