O internacional português João Neves voltou esta terça-feira aos treinos do PSG, depois de quase um mês afastado dos relvados. O médio encontrava-se fora das opções de Luis Enrique desde 17 de setembro, quando saiu lesionado na goleada por 4-0 sobre o Atalanta, para a Liga dos Campeões.

O espanhol Fabián Ruiz junta-se a João Neves neste regresso. O médio estava afastado desde 1 de outubro, depois de se ter lesionado na perna esquerda no jogo frente ao Barcelona.

Após um período complicado marcado por lesões, o plantel parisiense começa a recuperar jogadores importantes. Ousmane Dembélé voltou à competição na semana passada, depois de mais de um mês parado, enquanto Désiré Doué, lesionado em meados de setembro ao serviço da seleção francesa, regressou há 10 dias.

O PSG visita o Lorient na quarta-feira, em jogo a contar para a décima jornada do campeonato francês.