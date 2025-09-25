João Neves está recuperado de uma lesão na coxa contraída durante o PSG-Atalanta, da Liga dos Campeões. Segundo o jornal RMC Sport, de França, o médio voltou aos treinos esta quinta-feira e já pode ser opção para o próximo encontro.

Neves pode somar alguns minutos diante do Auxerre, em jogo da sexta jornada da Liga francesa, no sábado. Desta forma, é quase certo que Neves possa jogar contra o Barcelona, para a Liga dos Campeões na próxima quarta-feira.

O mesmo vale para Bradley Barcola, que tinha também problemas numa coxa e é opção para o próximo jogo da equipa de Luis Enrique. Por outro lado, o treinador terá de esperar para voltar a contar com Ousmane Dembélé e Desiré Doué.

Neves tinha falhado apenas o duelo com o Marselha, perdido na segunda-feira, no mesmo dia em que Dembélé sagrou-se vencedor da Bola de Ouro e João Neves ficou em 19.º da lista.

