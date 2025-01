No passado sábado, enquanto jogava ao serviço do Estrasburgo, na receção ao Lille, a casa de Andrey Santos foi alvo de um assalto.

Durante a partida, o jovem brasileiro de 20 anos, marcou aos 70 minutos e devolveu a esperança na reviravolta do resultado, num jogo que terminou com a vitória dos anfitriões por 2-1.

Na chegada a casa depois do jogo, o jogador carioca deu com a porta do apartamento arrombada.

Segundo o Le Parisien, os assaltantes aproveitaram a ausência do jogador para «roubar joias e objetos de valor». No total, os danos estão estimados numa quantia a rondar os 500 mil euros.

No Instagram, o jogador brasileiro manifestou-se sobre a situação, mas rapidamente removeu a história onde pedia para que os responsáveis devolvessem tudo o que tinham levado: «Sempre respeitei toda a gente em Estrasburgo, mas eles foram cobardes enquanto eu jogava hoje! Quem quer que tenha roubado a minha casa tem 24 horas para devolver», escreveu o carioca nas redes sociais.