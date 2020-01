Nathael Julan perdeu a vida aos 23 anos num acidente de viação e deixou o futebol francês de luto.

O futebolista, que atuava no Guingamp, emblema da segunda divisão francesa, foi vítima de um despiste na região da Bretanha. As causas do acidente ainda não são conhecidas e as autoridades gaulesas estão a investigar o caso.

Formado no Le Havre, o avançado francês transferiu-se para o Guingamp em 2017 e representou o Valenciennes na temporada passada, antes de regressar ao clube que desceu esta época ao segundo escalão e no qual realizou dois jogos em 2019/20.

São já várias as mensagens de pesar pela morte do atleta, entre as quais a do Guingamp, que lamentou a tragédia e adiou ainda a eliminatória dos 32 avos de final da Taça de França, marcada para este sábado, frente ao Concarneau.