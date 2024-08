Rayan Hassad, jovem jogador do Marselha, foi suspenso depois de ter dado os parabéns a Chancel Mbemba através de uma publicação nas redes sociais.



O defesa, ex-FC Porto, está, lembre-se, suspenso pelo emblema gaulês depois de um incidente com um membro da direção. Nesse sentido, a publicação do médio de 18 anos foi vista como uma provocação ao próprio Marselha.

🚨🚨Rayan Hassad 🇩🇿 a été mis à pied par l’OM après avoir posté une story Instagram où il souhaitait un joyeux anniversaire à Chancel Mbemba 🇨🇩, en l’appelant « cousin » !!!



👉 Le minot est en attente de la décision du club, il risque possiblement une sanction !!!



🗞️… pic.twitter.com/1YIMh8mug5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 14, 2024

Rayan Hassad confirmou publicamente a suspensão e fez um pedido de desculpas.



«Fui suspenso temporariamente pelo Marselha depois de uma publicação no Instagram na qual desejei um feliz aniversário a um companheiro de equipa [Mbemba]. Quero clarificar que, em nenhum momento, pretendi causar qualquer dano ao meu clube ou à minha direção. Foi uma simples mensagem de aniversário como habitualmente faço com os outros colegas de equipa. Se ofendi alguém, peço desculpa, nunca foi a minha intenção», pode ler-se na publicação feita pelo atleta nas redes sociais.