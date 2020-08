Bouna Sarr viveu um drama na manhã da última sexta-feira. Quando o jogador do Marselha se preparava para sair para o treino, foi abordado por quatro homens (dois deles estavam armados), segundo informações adiantadas pelo jornal «La Provence» e confirmadas por uma fonte da polícia local.



O jogador de 28 anos ficou sem alguns objetos pessoais, mas nem ele nem a sua companheira, que também estava na habitação, ficaram feridos.



«O jogador foi intercetado em frente à sua casa por quatro indivíduos mascarados e encapuzados, fomos informados na manhã de sexta-feira. Recolhemos a sua queixa, estamos a ouvir as vítimas e procederemos às diligências habituais», informaram as autoridades, citadas pelo L'Équipe.