Um jogador do PSG foi esta terça-feira assaltado em Paris por uma prostituta quando parou num semáforo.

Segundo o jornal L’Equipe, que cita ainda o Le Point e o Le Parisien, o jogador profissional da formação francesa parou num semáforo no Bois de Boulogne por volta das 20h00. Nessa altura, a prostituta teria aproveitado para entrar no veículo e pegar na carteira e no telemóvel do jogador, que estavam bem visíveis.

O atleta pediu os seus bens de volta, mas a assaltante, que, segundo a imprensa, tinha algo na mão que parecia ser uma arma, disse que apenas lhe devolveria o telemóvel, e só se o jogador a deixasse num local específico, o que acabou por acontecer. Na carteira, que não foi devolvida, estavam cerca de 200 euros eu dinheiro.