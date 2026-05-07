Jogador francês termina carreira devido a concussões cerebrais
Vincent Pajot, médio do FC Annecy, não jogava desde setembro
Vincent Pajot, médio do FC Annecy, não jogava desde setembro
Vincent Pajot, médio que atua no FC Annecy, vai terminar a carreira devido a concussões cerebrais, garante o jornal Dauphiné Libéré. O jogador, de 35 anos, não jogava desde setembro.
Com 28 golos e 24 assistências em 427 jogos, Vincent Pajot teve uma carreira de sucesso. O médio, que passou por clubes como o Rennes, Saint-Étienne e Metz, por exemplo, tomou a decisão de terminar a carreira depois de sofrer várias concussões cerebrais, a última delas durante um jogo da segunda divisão francesa diante do Troyes, a 26 de setembro - última vez que jogou.
Em 2017, quando jogava pelo Saint-Étienne, Vincent Pajot também sofreu uma lesão na cabeça, obrigando-o a uma paragem de algumas semanas. Já em 2023, numa entrevista ao jornal Dauphiné Libéré, o médio abordou o assunto.
«Penso que fui um dos primeiros futebolistas a ter um protocolo de concussão. Isso provocou-me uma sensibilidade que faz com que, quando sofro pancadas na cabeça, tenha perturbações visuais, fico um pouco tonto e perco o equilíbrio. Faço oftalmologia para reeducar o meu olho e o meu cérebro. É preciso estar vigilante», disse.
Atualmente, o FC Annecy encontra-se a lutar pelos play-offs de aceso à Ligue 1, ocupando o sétimo lugar da segunda divisão, com 52 pontos.