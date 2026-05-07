Vincent Pajot, médio que atua no FC Annecy, vai terminar a carreira devido a concussões cerebrais, garante o jornal Dauphiné Libéré. O jogador, de 35 anos, não jogava desde setembro.

Com 28 golos e 24 assistências em 427 jogos, Vincent Pajot teve uma carreira de sucesso. O médio, que passou por clubes como o Rennes, Saint-Étienne e Metz, por exemplo, tomou a decisão de terminar a carreira depois de sofrer várias concussões cerebrais, a última delas durante um jogo da segunda divisão francesa diante do Troyes, a 26 de setembro - última vez que jogou.

Em 2017, quando jogava pelo Saint-Étienne, Vincent Pajot também sofreu uma lesão na cabeça, obrigando-o a uma paragem de algumas semanas. Já em 2023, numa entrevista ao jornal Dauphiné Libéré, o médio abordou o assunto.

«Penso que fui um dos primeiros futebolistas a ter um protocolo de concussão. Isso provocou-me uma sensibilidade que faz com que, quando sofro pancadas na cabeça, tenha perturbações visuais, fico um pouco tonto e perco o equilíbrio. Faço oftalmologia para reeducar o meu olho e o meu cérebro. É preciso estar vigilante», disse.

Atualmente, o FC Annecy encontra-se a lutar pelos play-offs de aceso à Ligue 1, ocupando o sétimo lugar da segunda divisão, com 52 pontos.