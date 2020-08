[Artigo atualizado]



O primeiro jogo Ligue 1 entre o Marselha e o Saint-Étienne foi adiado devido a quatro casos de Covid-19.



A decisão do organismo que tutela o campeonato está relacionada com facto de a equipa de Villas-Boas ter quatro jogadores infetados. De resto, o vice-campeão gaulês já tinha cancelado o jogo de preparação frente ao Estugarda na passada sexta-feira.



O Marselha-Saint-Étienne vai jogar-se a 16 ou 17 de setembro, informou a Liga francesa em comunicado divulgado no seu site oficial.



Assim sendo, o embate entre o Bordéus e o Nantes irá marcar o pontapé de saída da época desportiva em França.



[Artigo originalmente escrito às 11h05]