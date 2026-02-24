John Textor deixou de ser diretor da Eagle Football Holdings Bidco, grupo que detém clubes como o Lyon e o Botafogo.

A decisão foi tomada a 27 de janeiro, mas só agora divulgada pela empresa. Em causa esteve a intenção de Textor em despedir dois diretores independentes, antes de uma assembleia geral, numa tentativa de reassumir o controlo do grupo.

O norte-americano garante que vai continuar a lutar pelo controlo da empresa e deixa críticas a Michelle Kang, atual presidente do Lyon. Com o apoio da Ares Management, principal credora do grupo, Kang afastou Textor da presidência do clube francês e evitou a descida de divisão por graves problemas financeiros.

«O resultado desta decisão é uma lamentável guerra civil que transformou uma organização desportiva solidária, colaborativa e incrivelmente bem-sucedida (em busca de troféus em todos os mercados) num aterro financeiro. O clube financeiramente mais forte do Brasil, que enviou dinheiro e jogadores para o então líder da Liga Europa, foi deixado à deriva, com grandes contas a receber intragrupo em aberto, sob a direção de um “conselho secreto” em França, o que constitui uma clara violação da lei francesa», afirmou Textor, em comunicado.

Apesar de ter ficado sem qualquer responsabilidade no grupo Eagle Football, Textor ainda se mantém na liderança do Botafogo, devido a uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, em outubro passado.